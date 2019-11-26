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вторник, 26 ноября 2019 15:25

Киевлянка бросилась под скоростной поезд

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Киевлянка бросилась под скоростной поезд
   Под Киевом 43-летняя женщина бросилась под поезд. Фото - УНН

Неподалеку пгт. Бородянка Киевской области под колесами пассажирского поезда "Ивано-Франковск-Киев" погибла жительница столицы.

Трагедия произошла 25 ноября около 17.00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"43-летняя женщина бросилась под колеса скоростного поезда. Устанавливаются причины, побудившие ее к такому поступку", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство и устанавливают все обстоятельства трагедии.

В селе Мирогоща Дубенского района Ровенской области женщина бросилась под скоростной электропоезд сообщением "Киев-Львов". Несмотря на экстренное торможение, избежать наезда не удалось. Правоохранители за несколько часов установили личность погибшей. Это - местная жительница. На следующий день ей должно было исполниться 50 лет.

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