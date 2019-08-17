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суббота, 17 августа 2019 18:11

Киевлянина похитили и выбивали признание в преступлении
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В Киеве мужчины похитили своего товарища и выбивали из него признание в совершении кражи. Их задержали. Во время обыска обнаружили наркотики и боеприпасы
Фото: kyiv.npu.gov.ua
В Киеве мужчины похитили своего товарища и выбивали из него признание в совершении кражи. Их задержали. Во время обыска обнаружили наркотики и боеприпасы
В Киеве мужчины похитили своего товарища и выбивали из него признание в совершении кражи. Их задержали. Во время обыска обнаружили наркотики и боеприпасы
В Киеве мужчины похитили своего товарища и выбивали из него признание в совершении кражи. Их задержали. Во время обыска обнаружили наркотики и боеприпасы

В Киеве мужчины 21 и 35 лет похитили своего товарища и выбивали из него признание в совершении кражи из авто. Когда тот не признался - закрыли его в гараже.

Пострадавшему удалось сбежать, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Мужчины подозревали, что их знакомый обокрал авто отца одного из них. Встретившись в условленном месте, злоумышленники предложили киевлянину сесть в авто и вместе поехать в гараж, чтобы оставить там автомобиль и продолжить общение. Но когда они приехали на место, фигуранты набросились на мужчину и начали его избивать. Отобрали у жертвы мобильный телефон и требовали, чтобы он признался в краже из машины. Пострадавший отказывался, поэтому в конце подозреваемые оставили его в закрытом гараже. Пострадавшему удалось самостоятельно открыть дверь гаражного бокса. Добравшись домой, он вызвал скорую", - сказано в сообщении.

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Мужчину госпитализировали с многочисленными травмами головы и тела и разрывом легкого. Его состояние стабильное: жизни и здоровью ничего не угрожает.

Злоумышленников задержали. Во время обысков у них полицейские изъяли наркотики и боеприпасы, сообщил в. и.о. начальника отделения следственного отдела Святошинского управления полиции Александр Телепенько. Также установлено, что задержанные ранее уже имели проблемы с законом. Суд избрал им меры пресечения: одному - содержание под стражей, другому - круглосуточный домашний арест. Им грозит до 10 лет заключения.

Также полицейские проверяют причастность подозреваемых к совершению других преступлений на территории районе.

В селе Матюши Белоцерковского района Киевской области трое мужчин 26, 29 и 30 лет пытали своего 19-летнего товарища. Так пытались выбить признание в краже, которую тот не совершал.

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Дата
17
августа

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