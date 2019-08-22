Киевлянин сжег себя во дворе

57-летний киевлянин сжег себя после ссоры с женой. Фото - politeka.net

В селе Рашевка Гадяцкого района на Полтавщине 57-летний киевлянин сжег себя после ссоры с женой.

Самоубийство совершил во дворе своего дачного хозяйства, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Мужчина после бытовой ссоры со своей женой облил себя бензином, после чего поджег. От полученных ожогов он скончался на месте", - говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Начато досудебное расследование.

В реанимации Яворивской районной больницы скончался 57-летний житель Львовской области. Он облил себя бензином и поджег. Сделал это после ссоры с женой.