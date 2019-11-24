Киев попрощался с ветераном АТО, которого забили до смерти

Фото: facebook.com/Татьяны Примак

В Киеве провели в последний путь ветерана АТО 56-летнего Игоря Панова с позывным "Хан". Он умер в столичном Главном военном госпитале в результате избиения.

Проститься с ветераном пришли близкие, друзья, собратья и неравнодушные киевляне. Церемония прощания проходила на Майдане возле Стеллы Независимости.

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"Провели в последнюю дорогу нашего собрата, нашего Хана. Вечная память тебе, друг. Я уверена, ты нас видишь и слышишь. Многие люди приехали тебя провести в последний путь: собратья, друзья, родные, волонтеры, все были с тобой, мы все тебя вспоминали. Ты всегда в наших сердцах и в нашей памяти. Ты был человеком, был настоящим. У 90 бригады ты всегда в памяти", - говорит Татьяна Примак, которая служила вместе с убитым.

Похоронили Игоря Панова на Берковецком кладбище.

56-летнего Игоря Панова и его жену Оксану Кавецкую, 51 год нашли избитыми в Киеве 10 ноября. Оба были в коме. Лежали на ступеньках перед собственной квартирой с проломанным головами. Женщина через несколько дней очнулась. По мужчине - врачи не давали никаких прогнозов. Имел раздробленный череп, много гематом мозга. По подозрению в избиении арестовали сына Оксаны и их соседа.