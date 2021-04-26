Кем оказался киллер, который расстрелял мужчину на глазах у ребенка

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Полицейские Днепра установили личность киллера, который расстрелял водителя Toyota Land Cruiser.

Им оказался 28-летний иностранец. Его разыскивают, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Злоумышленнику заочно объявили о подозрении. Принимаются меры по установлению его места пребывания", - рассказали в полиции.

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В настоящее время осмотр места происшествия продолжается, обстоятельства происшествия устанавливаются. Введена полицейская спецоперация.

Подозреваемый - Юсиф Чаббара Асиф Оглы, по данным источников Gazeta.ua. Он - гражданин Азербайджана. Постоянного места жительства в Украине не имеет.

Убийство произошло днем ​​24 апреля на Соборной площади. Мужчина сел в свой автомобиль, и в этот момент к внедорожнику подбежал киллер и открыл стрельбу. Водитель выбежал из машины и побежал к трамвайным рельсам. Убийца сделал еще несколько выстрелов, и мужчина упал на рельсы. Киллер подбежал к нему и застрелил его, после чего скрылся в направлении парка Шевченко. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Автомобиль проехал без водителя 20 м, врезался в другую машину и остановился. Стрелка разыскивают. Введена полицейская спецоперация.