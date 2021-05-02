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воскресенье, 02 мая 2021 18:10

"Каждому по заслугам его" - в канаве нашли мертвого военного с запиской
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В Очакове в канаве возле свалки нашли тело 26-летнего военнослужащего, который подозревался в покушении на убийство другого военного
Фото: mk.npu.gov.ua
В Очакове в канаве возле свалки нашли тело 26-летнего военнослужащего, который подозревался в покушении на убийство другого военного
В Очакове в канаве возле свалки нашли тело 26-летнего военнослужащего, который подозревался в покушении на убийство другого военного
В Очакове в канаве возле свалки нашли тело 26-летнего военнослужащего, который подозревался в покушении на убийство другого военного

В Очакове Николаевской области нашли тело военного, которого разыскивали за покушение на убийство другого военного. Рядом была записка с текстом "Каждому по заслугам его".

Тело обнаружили 1 мая около 18:25 по ул. Кинбурнской в ​​канаве возле свалки, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"На умершему была одежда защитного цвета, похожая на форменную. Эксперт, осмотрев тело, обнаружил повреждения в виде порезов на руках и шее. Предварительная причина смерти - самоубийство, окончательную установит судебно-медицинская экспертиза. С места происшествия полицейские изъяли нож, а также пистолет, которые направили на исследование", - рассказали в полиции.

Следователи открыли уголовное производство. Выясняют все обстоятельства произошедшего.

В Очакове Николаевской области 23-летнему военному прострелили голову, когда он шел на работу. Трагедия произошла в 7:00 23 апреля около дома потерпевшего на ул. Бугской. По подозрению в покушении на убийство разыскивали другого военного.

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Дата
02
мая

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