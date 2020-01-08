Катастрофа украинского Boeing 737: расшифровка самописцев будет проходить в Иране

Иран не будет отдавать бортовые самописцы Украине. Фото: Mash

Расшифровка данных бортовых самописцев украинского самолета Boeing 737, разбившегося под Тегераном, пройдет в Иране уполномоченными организациями.

"Черные ящики у нас, и действующие законы устанавливают правила, где и как их нужно расшифровывать. Прямо говорится, что эта работа проводится уполномоченной государственной лабораторией. Это будет сделано в Иране", – сообщил начальник департамента реагирования на чрезвычайные события Организации авиации Ирана Хасан Резаифар, передает ISNA.

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Агентство Mehr сообщило, что руководитель Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде также указал, что Тегеран не планирует передавать самописцы компании Boeing или американской стороне.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" опубликовала имена и даты рождения пассажиров украинского самолета Boeing 737-800, разбившегося сегодня утром вблизи Тегерана. На борту находились 28 детей.