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Катастрофа самолета МАУ: Иран заявил, что готов к переговорам

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Катастрофа самолета МАУ: Иран заявил, что готов к переговорам
Иран готов к двусторонним переговорам о крушении самолета МАУ. Фото: Reuters

Иранские власти заявили, что готовы говорить по поводу крушения самолета МАУ, но с каждой страной отдельно.

Пострадавшие от катастрофы самолета МАУ страны накануне годовщины трагедии обвинили Иран в отказе от переговоров с Международной группой, сообщает Министерство иностранных дел Ирана.

В международную группу по координации и помощи жертвам катастрофы МАУ входят Канада, Швеция, Украина и Британия.

"Иран подтверждает свою готовность провести двусторонние переговоры с любой из соответствующих стран по поводу действий, которые были приняты на основе добросовестности, уважения к суверенитету стран и их внутреннего законодательства, международных обязательств правительств и в соответствии с повесткой дня, согласованной обеими сторонами", - заявили в Тегеране.

Иранская сторона обвинила "некоторые конкретные страны" в попытке использовать катастрофу МАУ в политических целях.

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8 января 2020 года, иранские военные сбили украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ в небе над Тегераном. Как утверждает Иран, ракетный удар произошел из-за сбоя в работе средств противовоздушной обороны и ошибки оператора. Жертвами этой трагедии стали 176 человек, в том числе 9 членов украинского экипажа.

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