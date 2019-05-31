Катастрофа МИ-8: назвали главную версию

Основной версией крушения военного вертолета МИ-8 в Ровенской области является техническая неисправность.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на военную прокуратуру.
"Сейчас основной версией крушения военного вертолета МИ-8 является техническая неисправность. Самописцы отправлены рано утром сегодня в Киев для расшифровки", - сообщили в прокуратуре.
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Известно, что в декабре 2018-го вертолет проходил обслуживание на Мотор Сичи, и все было в порядке.
Вертолет МИ-8 разбился около полуночи 29 мая вблизи села Сестрятин Радивиловского района Ровенской области.
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