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Катастрофа МАУ: пять стран требуют от Ирана вернуть Украине "черные ящики"

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Катастрофа МАУ: пять стран требуют от Ирана вернуть Украине &quot;черные ящики&quot;
Иран вернуть Украину "черные ящики". Фото: Укринформ

Пять стран, граждане которых погибли в сбитом под Тегераном самолете рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", требуют у Ирана предоставить "черные ящики" для расследования.

Страны требуют, чтобы это произошло немедленно, говорится в заявлении, которое обнародовало Министерство иностранных дел Канады по итогам телеконференции представителей Канады, Афганистана, Великобритании, Швеции и Украины.

"Все страны обеспокоены нежеланием Ирана передать" черные ящики ". Приложение 13 к Конвенции о гражданской авиации требует, чтобы это произошло немедленно. Чтобы показать, что Иран по-прежнему готов сообщать об этом в полной и прозрачной форме, он должен немедленно передать "черные ящики", - говорится в сообщении.

Стороны согласились о необходимости давления на Тегеран. Также страны будут добиваться, чтобы Иран выплатил равную компенсацию для семей и семей погибших в авиакатастрофе.

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Напомним, утром 8 января в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс "Тегеран-Киев". На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил.

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