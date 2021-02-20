Катастрофа МАУ: Иран завершил расследование

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ" разбился вблизи международного аэропорта Имама Хоменеи в Тегеране. Погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Фото: isna.ir

Военная прокуратура Ирана завершила расследование катастрофы самолета Международных авиалиний Украины.

Готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд. Следствие обвиняет 10 человек в причастности к катастрофе. Среди них - высшие военные командиры. Под стражей находится один человек. Об этом заявил председатель Судебно-юридической организации вооруженных сил Ирана Шокролла Бахрами, передает Radio Farda.

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"Расследование дела о катастрофе украинского самолета было завершено в военной прокуратуре", - отметил он.

Он также добавил, что судебное разбирательство начнется после предыдущего процесса в присутствии подсудимых. При этом пока неизвестно, будут ли заседания открытыми.

8 января в прошлом году в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс "Тегеран-Киев". На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил. Изначально иранцы заявили о том, что причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность самолета. А 11 января официальный Тегеран признал, что самолет МАУ сбила ракета, а трагедия произошла "из-за человеческого фактора". Началось расследование, которое продолжается до сих пор.