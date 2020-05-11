Карантин: выбросилась из окна женщина, которую не выпускали из дома

Родные не выпускали женщину из дома. Фото: "Новости-N"

В Николаеве выбросилась из окна 86-летняя женщина выбросилась из окна балкона на шестом этаже.

ЧП произошло на улице Карпенко в Заводском районе города, сообщают "Новости-N".

В течение всего карантина пенсионерку родственники не выпускали на улицу.

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"Родственники отправились в магазин и закрыли двери в квартире на замок, когда они вернулись, то не нашли женщину - она ​​выбросилась с балкона. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте", - пишет издание.

Соседи рассказали, что у пенсионерки были проблемы с памятью. Сейчас на месте трагедии работают патрульные и следственно-оперативная группа полиции.

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