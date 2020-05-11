Карантин: выбросилась из окна женщина, которую не выпускали из дома

В Николаеве выбросилась из окна 86-летняя женщина выбросилась из окна балкона на шестом этаже.
ЧП произошло на улице Карпенко в Заводском районе города, сообщают "Новости-N".
В течение всего карантина пенсионерку родственники не выпускали на улицу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умерла 19-летняя студентка, выбросившаяся с 7-го этажа
"Родственники отправились в магазин и закрыли двери в квартире на замок, когда они вернулись, то не нашли женщину - она выбросилась с балкона. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте", - пишет издание.
Соседи рассказали, что у пенсионерки были проблемы с памятью. Сейчас на месте трагедии работают патрульные и следственно-оперативная группа полиции.
В поселке Слобожанской на Харьковщине в квартире 5-этажного дома произошел взрыв бытового газа. Полицейские эвакуировали жителей дома. Газо- и тепло снабжение в подъезд дома приостановлено, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.
Комментарии