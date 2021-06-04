Капеллан с семьей разбился на трассе

Фото: zt.npu.gov.ua

На Житомирщине разбился микроавтобус Volkswagen Т4, в котором ехала семья - 56-летний мужчина, его 42-летняя жена и дочери 8 и 15 лет. Всех доставили в медицинские учреждения. Женщина в реанимации райбольницы.

Авария произошла 4 июня около 5:10, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Предварительно, житель Днепропетровщины на 106 км автодороги Киев-Чоп, двигаясь в сторону Житомира, не справился с управлением, выехал за пределы дороги и попал в кювет, где автомобиль перевернулся", - рассказали в полиции.

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В патрульной полиции уточнили, что водитель врезался по неизвестным причинам в колесоотбойник.

"Патрульные выяснили, что водитель - житель Днепропетровщины, военный капеллан", - сказано в сообщении.

Все причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

На трассе в селе Крогулец на Тернопольщине не разминулись автомобили Daewoo Nexia и Chevrolet Lacetti. 36-летняя пассажирка Daewoo погибла. Ее муж, который был за рулем, и 13-летний сын - в больнице. Оба водителя были трезвые.