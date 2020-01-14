"Какой-то челлендж" - в столице прорвало теплосеть

Прорвало теплосеть на Теремках-2. Фото: Facebook

В Киеве прорвало теплосеть.

Трубу с горячей водой прорвало на Теремках-2, сообщает dtp.kiev.ua.

"Это уже прямо какой-то челлендж. Очередной прорыв теплотрассы, только на Теремках-2, остановка В. Касияна", - говорится в сообщении.

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Очевидцы опубликовали видео.

Накануне возле станции метро Лыбидская прорвало магистральный трубопровод. Кипятком залило дорогу, первый этаж ТРЦ Ocean Plaza. Район накрыла паровая завеса. Из-за горячей воды пострадали 10 человек. 7 из них попали в больницу.