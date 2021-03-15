Как вышли на подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой: видео

В Счастливом на Херсонщине задержали 52-летнего подозреваемого в похищении, изнасиловании и убийстве односельчанки 7-летней Марии Борисовой. Фото: скриншот с видео

14 марта арестовали 52-летнего подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой со Счастливого Алешковского района Херсонской области.

На него указывали все доказательства. А в день, когда хоронили девочку, подозреваемого нашли дома с порезанными венами. Такую информацию подтвердил глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Сразу было понятно, что тело подбросил кто-то из местных. Потому что заброшенный недострой проверяли не один раз. В кругу подозреваемых оказались все без исключения жители села. Следователи и оперативники опросили всех, десятки людей прошли через детектор лжи. И вот после непрерывных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий правоохранители установили предполагаемого убийцу и насильника. Чтобы его "взять", нужно было до мелочей собрать доказательства и получить предварительные выводы экспертиз. Когда полицейские пришли в дом злоумышленника, поняли, что их ждали: подозреваемый лежал с порезанными венами", - рассказал Клименко.

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Добавил, что подозреваемый вероятно хотел покончить с собой, чтобы избежать наказания. Но ему не удалось.

"Не будет этого! Спасли этого недомужчину, чтобы он ответил за свои поступки", - подытожил Клименко.



7-летняя Мария Борисова исчезла 7 марта. В тот день играла с соседскими детьми и старшим 10-летним братом. Последний раз ее видели возле остановки общественного транспорта около 17.30. Туда бегала, чтобы встретить папу с работы. Он должен был привезти ей подарок к 8 Марта. Никто из детей не заметил, в какой момент исчезла девочка. Тело нашли 11 апреля в недострое недалеко от дома, где жила девочка. Была изнасилована и задушена в день исчезновения, по выводам экспертов.