Как выглядит Одесский колледж после пожара: свежие фото

Фото: od.dsns.gov.ua

В Одессе продолжают ликвидацию чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

С начала разборки завала с места событий спасатели вывезли 10 м. куб. строительных конструкций. Продолжается откачка воды из подвальных помещений здания колледжа. Уже откачано 80 м. куб. воды, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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По последним данным, в результате инцидента погиб 1 человек, 30 госпитализированы в больницы, а судьба 14 человек остается неизвестной.

После пожара в одесском колледже пропали без вести 14 человек. Среди них - 4 студента. Некоторые из пропавших звонил родственникам, они прощались и говорили, что задыхаются