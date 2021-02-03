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среда, 03 февраля 2021 15:50

Как не попасть на крючок к мошенникам

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Как не попасть на крючок к мошенникам
Сейчас много преступлений совершается на вторичном рынке жилья Фото: pixabay.com

Много преступлений совершается на вторичном рынке жилья, говорит глава общественной организации "Афера. Стоп" Анатолий Остапенко. Он рассказал, как уберечься от таких мошенников.

"Речь о жилье, которому более 20 лет, - объясняет Gazeta.ua Анатолий Остапенко. - Если люди решают купить такое жилье, то стоит не только надеяться на риелтора и нотариуса. Но и расспросить соседей, которые живут рядом: чей это дом или квартира. Простой и примитивный способ, который многих спасает".

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Если риелтор запрещает прямое общение с продавцом, квартиру или дом покупать не стоит.

"Должно быть только прямое общение с продавцом, - говорит Анатолий Остапенко. - Юридические документы, которые заключаются при покупке жилья, надо понимать. Риелторы - это хорошо, но они заинтересованы, чтобы сделка состоялась".

Нотариус проверяет документы, которые существуют на данный момент, и не может знать того, что было с квартирой ранее, говорит Остапенко.

"Он не может ни юридически, ни физически рассказать вам все, что было связано с квартирой. Нотариус проверяет в настоящее время. Последствия, как и риелтор, он не несет. К соглашению стоит привлекать обязательно юристов и адвокатов".

В Днепре "черные риелторы" отобрали у 74-летнего мужчины и его сына квартиру и отправили их в трудовое рабство. Аферистов задержали.

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