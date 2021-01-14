Как наказали учительницу, которая избила шестиклассника

На Львовщине заместитель директора школы по воспитательной работе избила ученика перед всем классом. Фото: скриншот с видео

Во Львовской области закрыли дело против учительницы Потелыцкой общеобразовательной школы, которая на перемене надавала пинков шестикласснику. Во время судебного заседания учительница признала свою вину и объяснила, что не сдержалась.

Судья Жовковского райсуда ограничился устным замечанием и отметил, что правоохранители должны были составить админпротокол на родителей ученика за то, что он плохо высказывался к учительнице, пишет ZAXID.NET.

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"После оскорбительных и унизительных слов, сказанных учеником мне как учителю, не смогла овладеть и сдержать эмоции, не смогла проявить стрессоустойчивость. Не желала таких последствий, хотела только разнять и урегулировать конфликт между детьми. В течение 20 лет педагогического стажа в школе такая ситуация случилась впервые", - объяснила на судебном заседании свои поступки учительница.

По ее словам, после инцидента она просила прощения у родителей ученика и написала заявление на увольнение. Родители шестиклассника прислали в суд объяснение, в котором отметили, что не имеют никаких претензий и то, что учительница никогда раньше плохо не относилась к школьнику.

Инцидент в Потелыцкой школе Жовковского района произошел 3 декабря прошлого года. Учительница украинского языка и литературы несколько раз ударила ученика по голове во время перерыва. По ее словам, она увидела драку нескольких школьников и попыталась их разнять. Один из учеников забежал в класс и, увидев, что учительница зашла за ним вслед, воскликнул: "Чего ты сюда пришла? Выйди отсюда". Тогда учительница начала дергать за одежду ученика и несколько раз ударила ладонью по затылку. После этого учительницу, которая занимала в школе еще и должность заместителя директора по воспитательной работе, уволили. Правоохранители составили на нее протокол за мелкое хулиганство, который предусматривал штраф от 21 до 119 грн.