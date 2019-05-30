Как наказали мужчину, который вынес бюллетень с участка

Мужчину приговорили к штрафу. Фото: UA.news

За незаконное использование избирательного бюллетеня мужчину оштрафовали на 1700 грн.

21 апреля он пришел на выборы президента в школу № 10 в Броварах Киевской области. Получил под роспись избирательный бюллетень. В кабинке для голосования спрятал его под верхней одеждой. Вынес во двор школы и там повредил, сообщает прокуратура Киевской области.

Мужчине сообщили о подозрении в похищении избирательного бюллетеня.

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"Во время судебного разбирательства судья согласился с доводами прокурора, признал мужчину виновным в незаконном использовании избирательного бюллетеня и назначил обвиняемому наказание в виде штрафа в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 1700 грн", - говорится в сообщении

Наиболее типичными нарушениями во втором туре выборов президента были выдача бюллетеней без паспортов, демонстрация избирателями уже заполненных бюллетеней и попытки их фотографирования. Об этом сообщают в гражданской сети "Опора".