Как искали пропавших 16-летних товарищей: показали видео

На Тернопольщине нашли мертвыми 16-летних Игоря Сюсяйло и Петра Харука, которые исчезли во время рыбалки. Фото: tp.npu.gov.ua

Уже известны подробности поисков 16-летних Игоря Сюсяйло и Петра Харука, пропавших на реке Днестр в селе Устечко на Тернопольщине.

Об исчезновении их родственники сообщили в полицию утром 11 июня. Выяснилось, к Игорю приехал в гости товарищ из соседнего села Летяче. И юноши ночью отправились на лодке рыбачить, но домой не вернулись. Их искали круглосуточно на суше и в воде. Обследовали территории дронами, рассказал Gazeta.ua начальник отдела коммуникации областной полиции Сергей Крета.

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"К поискам привлекли местную полицию, нацгвардийцев, спецназовцев и спасателей. Они вместе с кинологами обходили оба берега реки, однако нашли только оставленные на берегу личные вещи несовершеннолетних и перевернутую лодку. Дно реки в радиусе нескольких километров прочесывали водолазы. Погодные условия значительно усложнили поиски. 13 июня ниже по течению обнаружили тело одного из ребят, а уже утром 14 июня водолазы извлекли из воды второго погибшего. Его нашли неподалеку от заброшенного рыболовного снаряжения", - рассказал Крета.

Дело расследуют как умышленное убийство с пометкой "несчастный случай". Окончательную причину смерти товарищей установят эксперты.

Жители села Устечко в Тернопольской рассказали о 16-летних Игоре Сюсяйло и Петре Харуке, которые пошли рыбачить и погибли. Говорят, Игорь местный, Петр - из соседнего городка. Ребята вместе учились в училище и дружили. Семья Игоря в этом году уже пережила две трагедии. 1 февраля отец умер, ему было 42 года. За ним и бабушка.