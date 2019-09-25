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среда, 25 сентября 2019 15:31

Кабмин создал спецгруппу для расследования крупных аварий

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Кабмин создал спецгруппу для расследования крупных аварий
В правительстве хотят понять причину масштабных ДТП. Фото: ye.ua

Кабинет министров создал спецгруппу, которая будет исследовать причины масштабных дорожно-транспортных происшествий в Украине.

Надо понять, в чем конкретно была проблема, - об этом рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга.

"Мы отреагировали на поручение президента принять меры по усилению безопасности на дорогах. Опять же, аварии, вы все видели. Президент не мог на это не отреагировать, потому что многие люди погибли. Это беда большая. Мы создали специальную группу, которая будет расследовать эти аварии, которые произошли, в которых погибли многие, для того чтобы понять их причины ".

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Таким образом хотят выявить проблемы ли ето с лицензированием, или с ненадлежаще оборудованными транспортными средствами или с освещением дорог.

"Я поручил министру транспорта и инфраструктуры до воскресенья на этой неделе представить план работы первоочередных мероприятий, мы можем сделать как правительство, для того чтоб подобные случаи случались как можно реже, на сколько это возможно. Вообще желательно чтобы их не было".

21 сентября между селами Новая Долина и Прилиманское в Овидиопольском районе Одесской области столкнулись переполненная людьми маршрутка и грузовик. Погибли девять человек, еще двое - травмированы. 22 сентября на трассе Киев-Чоп между селами Пилиповичи и Большой Молодькив в Новоград-Волынском районе Житомирской области грузовой автомобиль влетел в припаркованный пассажирский автобус. Девять человек погибли. Еще 10 - получили травмы.

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