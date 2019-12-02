К убийству 3-летнего сына депутата причастны бойцы "Правого сектора" - СМИ

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве задержали подозреваемых в убийстве сына бизнесмена и депутата Вячеслава Соболева, 3-летнего Александра.

Продолжаются следственные действия, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter.

"Полиция задержала стрелка и его сообщников, обоснованно подозреваемых во вчерашнем убийства 3-летнего мальчика", - написал Аваков. Добавил, что подробную информацию сообщат на спецбрифинге.

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Задержанные - бойцы "Правого сектора", пишет Обозреватель со ссылкой на собственные источники.

"Они воевали в "Правом секторе", у комбата "Червня", - сообщает источник.

Стреляли по машине Соболева вроде из здания напротив. Была использована снайперская винтовка.

В Киеве на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестные обстреляли черный Range Rover. За рулем авто был бизнесмен и депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев. Его сын 3-летний Александр - погиб.