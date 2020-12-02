К резне со стрельбой возле кафе причастен патрульный

В Днепре возле кафе произошла драка с поножовщиной и стрельбой. В результате 37-летний охранник заведения получил огнестрельные ранения, еще 3 посетителя - ножевые. Фото: dbr.gov.ua

В компании, которая со стрельбой и поножовщиной выясняла отношения у кафе в центре Днепра, был патрульный полицейский.

В результате драки работник заведения получил тяжелые телесные повреждения. Он находится в медучреждении с многочисленными травмами, сообщили в Государственном бюро расследований.

"В одном из развлекательных заведений возник конфликт между начальником службы охраны и посетителями, среди которых был и работник патрульной полиции. Правоохранитель вместе со своим знакомым, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии большого количества людей, избили потерпевшего руками и ногами, после чего несколько раз выстрелили в него", - сказано в сообщении.

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Патрульному полицейскому сообщили о подозрении в хулиганстве. За это грозит до 7 лет тюрьмы.

Постановлением Октябрьского районного суда Полтавы ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Драка со стрельбой в Днепре возле кафе произошла 28 ноября около 5.00. Заведение, несмотря на карантин, работало ночью по предварительной договоренности с администрацией. Пятеро отдыхающих попали в кафе через служебную дверь. Уже под утро на улице между клиентами и охраной кафе возникла потасовка. В результате 37-летний охранник заведения получил огнестрельные ранения, еще 3 посетителя - ножевые.