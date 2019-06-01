К расстрелу 5-летнего мальчика могут быть причастны полицейские

Полицейских подозревают в расстреле 5-летнего мальчика. Фото: Politeka

К расстрелу 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком могут быть причастны двое полицейских.

"Установлено, что к нанесению огнестрельных тяжких телесных повреждений ребенку могут быть причастны два работника Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ ЧП в Киевской области", - об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Правоохранители провели дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого за 70-150 м обнаружили гильзы от патронов Флобера, стаканчики и банки.

Как отмечается, подозреваемые работники полиции утверждали, что видели четверых несовершеннолетних детей, которые играли возле своего места проживания. По словам полицейских, во время отдыха 5-летний мальчик якобы по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы.

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Правоохранители провели обыски по по месту жительства подозреваемых, в ходе которых были изъяты патроны и другое оружие.

"Следоватилями ГБР готовится задержание двух полицейских в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а также сообщение о подозрении в совершении покушения на умышленное убийство малолетнего ребенка и избрании меры пресечения", - отметили в ведомстве.

В Киевской области 5-летнему мальчику прострелили голову. Родители нашли своего сына Кирилла на улице в луже крови. Мальчика прооперировали, он находится в тяжелом состоянии.