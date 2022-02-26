К нам следует оружие и оборудование от наших партнеров - Зеленский

 
Ексклюзивы
1/5
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Просмотров: 5535
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Просмотров: 3024
"Сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону
"Сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону
Просмотров: 3987
"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии
"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии
Просмотров: 648
"Господи, благослови ВСУ": художники и писатели поддерживают украинских воинов
"Господи, благослови ВСУ": художники и писатели поддерживают украинских воинов
Просмотров: 990
Путин проиграл еще одно сражение. Мы никогда не сдадимся
Путин проиграл еще одно сражение. Мы никогда не сдадимся
Просмотров: 4491
"Украинские дипломаты должны бороться наравне с военными", - Безсмертный
"Украинские дипломаты должны бороться наравне с военными", - Безсмертный
Просмотров: 810
Россия начала "неспровоцированное и неоправданное нападение" на украинский народ – что пишет о нас мировая пресса
Россия начала "неспровоцированное и неоправданное нападение" на украинский народ – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3690
24 февраля – начало конца режима Путина
24 февраля – начало конца режима Путина
Просмотров: 3096
"Путин рассчитывал на блицкриг. Наша задача выстоять" - военный эксперт
"Путин рассчитывал на блицкриг. Наша задача выстоять" - военный эксперт
7 Просмотров: 8100
Фото
Все фото
8
4
1
4
3
В Киеве раздался мощный взрыв в районе аэропорта Жуляны. В многоэтажку попал снаряд
В Киеве раздался мощный взрыв в районе аэропорта Жуляны. В многоэтажку попал снаряд
Харьков обстреляли из реактивных систем залпового огня
Харьков обстреляли из реактивных систем залпового огня
Оккупанты расставляют маяки для наведения ракет. Их нужно ломать – полиция
Оккупанты расставляют маяки для наведения ракет. Их нужно ломать – полиция
Киев под ударами ракет. В городе слышна работа авиации
Киев под ударами ракет. В городе слышна работа авиации
Россияне атаковали Пищевик 16 танками, в Угледаре разбомбили больницу
Россияне атаковали Пищевик 16 танками, в Угледаре разбомбили больницу
Видео
Все видео
В Сумах задержали оккупантов, Ахтырка снова под огнем врага
В Сумах задержали оккупантов, Ахтырка снова под огнем врага
Херсон приходит в себя после отражения оккупантов и срывает триколоры
Херсон приходит в себя после отражения оккупантов и срывает триколоры
Мост между Одесской и Николаевской областями разрушен: показали видео
Мост между Одесской и Николаевской областями разрушен: показали видео
Агрессор ударил из "Градов" по Мариуполю - видео
Агрессор ударил из "Градов" по Мариуполю - видео
Оккупанты стреляют по больницам и бригадам экстренной помощи
Оккупанты стреляют по больницам и бригадам экстренной помощи
Интервью
1/5
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
1 Просмотров: 13221
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
Просмотров: 6372
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 3969
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 810
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 2718
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
25 февраля 2022
Просмотров: 954
Покажіть мій окоп
Ми не нариємо собі у дніпровських кручах під Запоріжжям мобільного американського комплексу THAAD, здатного захистити військові бази і стратегічні ...
суббота, 26 февраля 2022 10:02

К нам следует оружие и оборудование от наших партнеров - Зеленский

  Комментировать
К нам следует оружие и оборудование от наших партнеров - Зеленский
Украинские воины получат очередную партию оружия.

В Украину следует оружие и оборудование от международных партнеров.

Об этом в Твиттере написал президент Владимир Зеленский после очередного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

"Новый день на дипломатическом фронте начали с разговора с Эммануэлем Макроном. К нам следует оружие и оборудование от наших партнеров. Антивоенная коалиция действует!", - подчеркнул Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "У России не было и нет шансов" - в Офисе президента сообщили о тысячах убитых оккупантов

Ранее Франция поддержала отключение России от SWIFT и введение персональных санкций против президента РФ Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин около 4 часов 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины. В разных городах нашего государства раздаются взрывы.

Враг атаковал пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска. Атаки происходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «К нам следует оружие и оборудование от наших партнеров - Зеленский». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Показали командира сбитого под Гостомелем российского вертолета
Показали командира сбитого под Гостомелем российского вертолета Просмотров: 164568
Россияне гибнут. Оперативный замысел России не сработал - ОП
Россияне гибнут. Оперативный замысел России не сработал - ОП 6 Просмотров: 133535
Россия будет бомбить Киев с трех ночи - разведка США
Россия будет бомбить Киев с трех ночи - разведка США Просмотров: 77181
В Турции ответили Украине о закрытии пролива Босфор и Дарданеллы россиянам
В Турции ответили Украине о закрытии пролива Босфор и Дарданеллы россиянам 3 Просмотров: 55942
Истребители Китая вошли в воздушное пространство Тайваня - СМИ
Истребители Китая вошли в воздушное пространство Тайваня - СМИ Просмотров: 49279
Происшествия
В Гостомеле диверсанты ворвались в часть Нацгвардии: переоделись в форму гвардейцев
В Гостомеле диверсанты ворвались в часть Нацгвардии: переоделись в форму гвардейцев Просмотров: 4145
В Сумах задержали оккупантов, Ахтырка снова под огнем врага
В Сумах задержали оккупантов, Ахтырка снова под огнем врага
 Просмотров: 2592
От попадания снаряда в дом в Киеве разрушено п'ять этажей. На месте работают спасатели
От попадания снаряда в дом в Киеве разрушено п'ять этажей. На месте работают спасатели Просмотров: 882
Херсон приходит в себя после отражения оккупантов и срывает триколоры
Херсон приходит в себя после отражения оккупантов и срывает триколоры
 Просмотров: 6147
В Киеве раздался мощный взрыв в районе аэропорта Жуляны. В многоэтажку попал снаряд
В Киеве раздался мощный взрыв в районе аэропорта Жуляны. В многоэтажку попал снаряд
8
 Просмотров: 5580
Больше всего комментируют
24
Порошенко обратился к украинскому народу
7
"Путин рассчитывал на блицкриг. Наша задача выстоять" - военный эксперт
6
Россияне гибнут. Оперативный замысел России не сработал - ОП
6
"Неонацисты, бендеровцы" – у Путина истерика после трупов российских оккупантов
5
Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной в Беларуси
Голосов: 2075
Голосование Помогут ли санкции США и ЕС приостановить российскую агрессию?
  • Да, заставят задуматься о последствиях
  • Нет, он не признает Украину как государство
  • Мне безразлично
Просмотреть