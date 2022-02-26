К нам следует оружие и оборудование от наших партнеров - Зеленский

Украинские воины получат очередную партию оружия.

В Украину следует оружие и оборудование от международных партнеров.

Об этом в Твиттере написал президент Владимир Зеленский после очередного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

"Новый день на дипломатическом фронте начали с разговора с Эммануэлем Макроном. К нам следует оружие и оборудование от наших партнеров. Антивоенная коалиция действует!", - подчеркнул Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "У России не было и нет шансов" - в Офисе президента сообщили о тысячах убитых оккупантов

Ранее Франция поддержала отключение России от SWIFT и введение персональных санкций против президента РФ Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин около 4 часов 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины. В разных городах нашего государства раздаются взрывы. Враг атаковал пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска. Атаки происходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия.