Фото: facebook.com/lvivpolice

В центре Львова в воскресенье, 20 июня, в 23:30 произошла крупная авария, в которой пострадали двое пешеходов и трое патрульных.

Водитель Jeep не пропустил авто патрульных, сопровождавшее в больницу больного младенца. Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.

"В полицию обратился отец, который попросил помочь ему добраться до больницы. Поскольку его 9-месячный сын задыхался. Родители вызвали на место такси. Все приехали одновременно - и патрульные, и такси. Полицейские, включив проблесковые маячки красного и синего цветов, начали сопровождение. На перекрестке площадей Резни и Торговой остановились все автомобили и пешеходы, чтобы пропустить спецтранспорт с включенными сигналами. Однако водитель Jeep не пропустил автомобиль патрульных", - говорится в сообщении полиции.

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Пострадавшие после осмотра медиками отпущены домой. Также повреждены оба автомобиля.

9-месячного ребенка доставили в больницу и передали врачам.

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