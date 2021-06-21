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понедельник, 21 июня 2021 12:19

Jeep не пропустил авто патрульных, сопровождавшее в больницу больного младенца
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В центре Львова через Jeep, который не пропустил авто патрульных, произошло ДТП
Фото: facebook.com/lvivpolice
В центре Львова через Jeep, который не пропустил авто патрульных, произошло ДТП
В центре Львова через Jeep, который не пропустил авто патрульных, произошло ДТП

В центре Львова в воскресенье, 20 июня, в 23:30 произошла крупная авария, в которой пострадали двое пешеходов и трое патрульных.

Водитель Jeep не пропустил авто патрульных, сопровождавшее в больницу больного младенца. Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.

"В полицию обратился отец, который попросил помочь ему добраться до больницы. Поскольку его 9-месячный сын задыхался. Родители вызвали на место такси. Все приехали одновременно - и патрульные, и такси. Полицейские, включив проблесковые маячки красного и синего цветов, начали сопровождение. На перекрестке площадей Резни и Торговой остановились все автомобили и пешеходы, чтобы пропустить спецтранспорт с включенными сигналами. Однако водитель Jeep не пропустил автомобиль патрульных", - говорится в сообщении полиции.

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Пострадавшие после осмотра медиками отпущены домой. Также повреждены оба автомобиля.

9-месячного ребенка доставили в больницу и передали врачам.

В Шевченковском районе Киева произошло ДТП с участием автомобиля полиции. По предварительным данным, водитель Audи не пропустил автомобиль полиции, произошло столкновение. Обстоятельства ДТП выясняются.

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