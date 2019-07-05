Из-за теракта погибли люди

Из-за теракта в Турции погибли трое людей, двое ранены. Фото: obozrevatel.com

В турецком городе Рейнхал, провинция Хатай, взорвался автомобиль 5 июля. 3 человека погибли, 2 ранены.

"Взрыв произошел в автомобиле, который был буквально начинен бомбой", - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Daily Sabah.

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Событие класифицировали как теракт. За 750 м от машины находится мухафаза (административно-территориальная единица в Арабских странах. -Gazeta.ua).

27 июня в столице Туниса смертник подорвал себя рядом с полицейским автомобилем. Взрыв произошел на центральной улице в 100 м от французского посольства. Погиб полицейский, еще несколько правоохранителей и гражданских получили ранения, сообщает France info.