Из-за шторма в США затонул корабль

Из-за шторма затонул коммерческий корабль. Фото: USCGHeartland

В США затонул корабль. Это произошло у побережья штата Луизиана в результате шторма в Мексиканском заливе.

Береговой охране удалось спасти 6 пассажиров судна, еще 12 сейчас ищут, пишет The New York Times.

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"Мы все еще ищем людей", - сообщили в береговой охране США.

Сообщается, что сигнал о бедствии поступил спасателям вечером во вторник по местному времени. К спасательной операции привлечены 2 катера, 2 лодки, вертолет и 4 гражданских судна.

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