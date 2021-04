Из-за шторма в США затонул корабль

В США затонул корабль. Это произошло у побережья штата Луизиана в результате шторма в Мексиканском заливе.

Береговой охране удалось спасти 6 пассажиров судна, еще 12 сейчас ищут, пишет The New York Times.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Узнали больше о корабле, затонувшем 250 лет назад

"Мы все еще ищем людей", - сообщили в береговой охране США.

Сообщается, что сигнал о бедствии поступил спасателям вечером во вторник по местному времени. К спасательной операции привлечены 2 катера, 2 лодки, вертолет и 4 гражданских судна.

#UPDATE #HappeningNow the @USCG & multiple #goodSamaritan rescue 6 people and searching for more from capsized vessel 8 miles south of #GrandIsle, #Louisiana



For more information visit our #newsroom https://t.co/e7YE3JMVaw#Ready, #Relevant, #Responsive pic.twitter.com/ThBhIn5fQT