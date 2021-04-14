Из-за шторма в США затонул корабль

В США затонул корабль. Это произошло у побережья штата Луизиана в результате шторма в Мексиканском заливе.
Береговой охране удалось спасти 6 пассажиров судна, еще 12 сейчас ищут, пишет The New York Times.
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"Мы все еще ищем людей", - сообщили в береговой охране США.
Сообщается, что сигнал о бедствии поступил спасателям вечером во вторник по местному времени. К спасательной операции привлечены 2 катера, 2 лодки, вертолет и 4 гражданских судна.
#UPDATE #HappeningNow the @USCG & multiple #goodSamaritan rescue 6 people and searching for more from capsized vessel 8 miles south of #GrandIsle, #Louisiana— USCG Heartland (@USCGHeartland) April 14, 2021
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Исследователи из Великобритании предположили, что, как минимум, треть площади шельфовых ледников в Антарктике могут упасть в море.
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