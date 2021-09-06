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понедельник, 06 сентября 2021 12:24

Из-за плача женщина с 2-месячным ребенком ночуют на улице

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В Одессе мужчина выгоняет жену с 2-месячным ребенком ночевать на улицу. Ему не нравится плач ребенка.

Женщина спит на детской площадке, лежа рядом с коляской. Об этом местные жители сообщили в Telegram "Новости Одессы".

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Отец настолько устает, что его не беспокоит безопасность сына, всю ночь спящего в коляске на улице. Очевидцы сняли на видео так называемый ночлег. Женщина спит на полу детской площадки, рядом с ней стоит коляска с ребенком.

Женщина не хочет обращаться в полицию.

"Странная семья, жаль ребенка", "Разве это человек?", "Какой ужас, надо помочь им", - пишут пользователи.

Автор: t.me/our_odessa
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