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воскресенье, 27 декабря 2020 16:40

Из-за новогодней гирлянды полностью сгорел дом

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Из-за новогодней гирлянды полностью сгорел дом
Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Фото: ГСЧС

В Одесской области в результате короткого замыкания электропроводки новогодней гирлянды полностью сгорел жилой дом.

В результате инцидента погибших и пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

"По прибытии на место происшествия спасатели установили возгорания одноэтажного жилого дома открытым пламенем по всей площади. Пожар был локализован в 4:32 и ликвидирован в 05:04", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что возможной причиной пожара является короткое замыкание электропроводки новогодней гирлянды.

В селе Ишбулдино в российской Башкирии 11 человек погибли при пожаре в частном доме престарелых. 4 людям удалось спастись, среди них - 1 работница.

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