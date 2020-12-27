Из-за новогодней гирлянды полностью сгорел дом

Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Фото: ГСЧС

В Одесской области в результате короткого замыкания электропроводки новогодней гирлянды полностью сгорел жилой дом.

В результате инцидента погибших и пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

"По прибытии на место происшествия спасатели установили возгорания одноэтажного жилого дома открытым пламенем по всей площади. Пожар был локализован в 4:32 и ликвидирован в 05:04", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пожар в доме унес жизни троих мужчин

Отмечается, что возможной причиной пожара является короткое замыкание электропроводки новогодней гирлянды.

В селе Ишбулдино в российской Башкирии 11 человек погибли при пожаре в частном доме престарелых. 4 людям удалось спастись, среди них - 1 работница.