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четверг, 14 ноября 2019 20:19

Известно, кто поджег в доме женщину с шестью детьми
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В Житомирской области мужчина поджег в доме бывшую жену с 6-ю детьми
Фото: zt.npu.gov.ua
В Житомирской области мужчина поджег в доме бывшую жену с 6-ю детьми
В Житомирской области мужчина поджег в доме бывшую жену с 6-ю детьми

32-летнюю Анну Рыжук из села Малая Горбаша на Житомирщине поджег в доме бывший муж. Перед тем поджег женщине сарай и угрожал. Так отомстил, что выгнала его из дома за кражу у соседки.

Женщина с двумя сыновьями и четырьмя дочерьми в возрасте от 5 до 16 лет с трудом спаслись от пожара. Мужчину задержали. Он в содеянном сознался, говорится в ТСН.

"Версий пожара сначала рассматривали несколько - в конце остановились на одной - поджог. Неподалеку дома нашли бутылку с зажигательной смесью. К тому же есть свидетели, которые в тот вечер видели возле дома бывшего мужа заявительницы", - говорит пресс-офицер Новоград-Волынского райотдела полиции Инна Вовченко.

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Жить семье негде. Мать и ее шестерых детей временно поселили в больнице. Они до сих пор не могут оправиться от ночных событий. С ними работают социальные педагоги.

Социальные службы шокированы поступком мужчины. Говорят, хоть дети были не его, а от первого брака женщины, он о малых заботился. Семья была благонадежная.

В ближайшее время задержанному выбирать меру пресечения. Его могут посадить на 10 лет.

Пожар произошел около 5 утра 9 ноября. Мать с детьми спасло то, что от треска огня проснулся старший сын. Когда выбежал на улицу, увидел пылающий крышу, и начал будить остальных. Женщина успела вывести на улицу всех детей. Спасатели, которые тушили дом, говорят - еще несколько минут, и спастись семья бы не смогла.

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14
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