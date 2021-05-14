Известно, кого зарезали на пороге собственной квартиры

Убитым на пороге собственной квартиры в Николаеве оказался историк Владимир Щукин. Фото: facebook.com/groups/728976087290214

Убитым на пороге собственной квартиры в Николаеве оказался Владимир Щукин.

Он историк, автор десятков работ по истории Украины. Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

"Не хочется верить в то, что неизвестными злоумышленниками прерван жизненный путь талантливого педагога, блестящего историка, одаренного исследователя Владимира Щукина", - написал чиновник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Труп неделю пролежал в диване

Щукин был историком-краеведом, кандидатом исторических наук, доцентом. В круг его исследовательских интересов входили историческая регионалистика, историческая иудаика, история отечественной культуры.

Щукин внес свой вклад в составление хроники и анализ трагических событий Холокоста, имевших место на территории современной Николаевской области.

В Николаеве в собственной квартире на пр. Центральном убили 67-летнего мужчины. Его тело 14 мая примерно в 07:00 нашел сосед. Мужчина лежал на полу, а дверь в его квартиру была открыта. Эксперт, осмотрев тело мужчины, обнаружил телесные повреждения головы и ножевые ранения.