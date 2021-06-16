Известно, кого толкнул пьяный пешеход под грузовик

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В Киеве погиб ортопед-травматолог больницы №7 27-летний Виктор Заболотный.

Он был тем велосипедистом, которого пьяный пешеход толкнул под грузовик. Об этом Gazeta.ua рассказала коллега погибшего Ирина Коткина.

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"Виктор успешно окончил интернатуру в нашем заведении, начал работать, практически жил в больнице, дежурил по травмпункту, учился, оперировал, всегда помогал старшим коллегам", - рассказала Ирина.

Добавила, что Виктор был единственным сыном в семье. Два года назад женился. Его жена Ирина - семейный врач в одной из поликлиник.

Трагедия произошла 15 июня на ул. Зодчих в Святошинском районе Киева. Известно, что мужчина ехал на велосипеде, а навстречу ему шел пьяный. Когда их пути пересеклись, пешеход качнулся и сбил велосипедиста. Мужчина упал на дорогу, ударился о заднюю часть прицепа грузовика, затем его отбросило на бордюр. Получив травму головы, он скончался на месте.