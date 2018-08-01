Известно, где похоронят "Сармата"

Ветерана АТО Виталия Олешко похоронят 2 августа. Фото - Facebook

Похороны убитого киллером ветерана АТО Виталия Олешко состоится в Бердянске на Запорожье завтра, 2 августа. Об этом сообщил товарищ "Сармата" Андрей Маджаров.

Простится можно будет по ул. Нагорная, 18.

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"По адресу Нагорная, 18 в 14:00 провожаем друга и собрата, добровольца батальона" Донбасс "Виталия Олешко, позывной" Сармат ". Ориентировочно в 15:00 похороны на кладбище, в 16:00 поминки", - пишет Маджаров.

Виталия Олешко убили в собственном дворе при свидетелях 31 июля. Киллера и еще четырех его сообщников задержали в тот же день. Полиция устанавливает мотивы преступления и возможных заказчиков.