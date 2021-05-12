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среда, 12 мая 2021 15:08

Известно, чье авто взорвали из гранатомета

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Известно, чье авто взорвали из гранатомета
В Ивано-Франковске обстреляли из гранатомета BMW Х5. Фото: if.npu.gov.ua

Автомобиль BMW X5, который взорвали из ручного противотанкового гранатомета в Ивано-Франковске, принадлежит уроженцу Львовщины 26-летнему Тарасу Белзу.

Право на пользование BMW имел франковский дзюдоист Давид Харебава, который также является руководителем ОО "Хазард". Об этом Gazeta.ua стало известно из собственных источников.

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Белз является соучредителем ООО "ТИ БИ БИЛДИНГ", которое зарегистрировано в городе Николаеве (областном) и занимается строительством, по информации бизнес-аналитической платформы YouControl.

Также он среди учредителей ООО "Нептун и К", которое владеет одесским рестораном "Кувшин". Сам Белз зарегистрирован в Дрогобыче на ул. Грушевского. Также он есть полным тезкой івано-франковского предпринимателя, владельца ресторана "Cruce de Gustos" Тарасом Павловича Белза.

В Ивано-Франковске 11 мая примерно в 23:25 на ул. Галицкой взорвался BMW Х5. Предварительно, авто взорвали с ручного противотанкового гранатомета со стороны берега реки Быстрица-Солотвинская.

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