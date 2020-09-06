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Известна в научных кругах: рассказали о женщине, которая убила мужа и ранила 13-летнюю дочь

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Известна в научных кругах: рассказали о женщине, которая убила мужа и ранила 13-летнюю дочь
Преподавательницу из Ровно Ирину Игнатюк подозревают в убийстве мужчины и ранении 13-летней дочери. После этого женщина пыталась покончить с собой. Фото: facebook.com/Ирина Игнатюк

44-летняя женщина, которая в пригороде Ровно убила своего мужа, несколько раз выстрелил в 13-летнюю дочь и пыталась покончить с собой, довольно известна в научных кругах.

Предполагаемая подозреваемая - Ирина Игнатюк - преподаватель Национального университета в Ровно, автор почти полсотни научных трудов.

На сайте Национального университета водного хозяйства и природопользования на кафедре экономической кибернетики указывается, что Ирина Зиновьевна является кандидатом экономических наук, доцентом. Имеет 18-летний стаж научно-педагогической работы. В вузе преподает экономику и основы информационной экономики.

Соседи и знакомые характеризуют семью положительно, они не были конфликтными.

"С женщиной не приходилось общаться. С Юрием учились в одной группе и после немного общались. Это довольно спокойный и позитивный был человек", - рассказывает одногруппник погибшего Сергей Гаврилюк.

"Только жить. Знал Юру лет 20. Всегда положительный - в настроении с улыбкой", - добавляет Вячеслав Свинтозельский.

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Что могло женщину подтолкнуть к ужасному преступлению - выясняет полиция. Детали обещают с понедельника, 7 сентября. Среди местных распространяется версия, что мужчина с дочерью собирались ехать на море. Но без жены. Однако такой "мотив" развенчал журналист Александр Курсик.

"Это мой друг. Просто идеальный человек. Версии - сплошной бред. Билеты в Турцию были у всех членов семьи", - рассказал Курсик.

"Самое страшное, что в дочь стрелял во сне", - говорит один из соседей, а второй подозревает психическое расстройство.

Сейчас подозреваемая в больнице в спецпалате под охраной правоохранителей, а ее 13-летней дочери сделали операцию. Она в тяжелом состоянии.

На территории Белокриницкого сельского совета вблизи Ровно 44-летняя женщина застрелила 45-летнего мужа, ранила 13-летнюю дочь. Затем пыталась покончить с собой. Трагедия произошла в доме семьи около 4 утра 5 сентября. Пострадавший еще смог позвонить отцу, который вызвал полицию. Однако от травм владелец дома погиб. 13-летнюю дочь с множественными проникающими ранениями грудной клетки госпитализировали. Их жена и мать порезала себе руки и выстрелил в голову. Ее нашли без сознания.

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06
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