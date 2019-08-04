Изуродованное авто и кровь по всей дороге: легковушка влетела под грузовик

Фото: hk.npu.gov.ua

В городе Люботин Харьковской области "ВАЗ-2112" влетел под грузовик Renault.

Авария произошла на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" 3 августа около 16.30. В результате погибли 3 человека. Это 56-летний водитель легковушки и двое пассажиров, 22-летний мужчина и его жена, 21 год, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"По предварительным данным, 50-летний водитель грузовика Renault не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ 2112. Водитель легковушки применил торможение, однако избежать столкновения транспортных средств не удалось", - говорится в сообщении.

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Водитель грузового автомобиля получил легкие телесные повреждения.

Спасатели с помощью спецоборудования освободили тела погибших. Полицейские выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Открыли уголовное производство.

В селе Песчаное Золотоношского района Черкасской области в смертельном столкновении сошлись Suzuki, Skoda и "ВАЗ 2105". В результате удара 2 человека погибли на месте. Еще трое получили травмы. Один из пострадавших впоследствии скончался в больнице.