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вторник, 11 мая 2021 19:18

Изнасилование и убийство Марии Борисовой: кто забрал тело подозреваемого

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Изнасилование и убийство Марии Борисовой: кто забрал тело подозреваемого
Николай из Счастливого был единственным подозреваемым в изнасиловании и убийстве 7-летней Марии Борисовой. Его причастность доказывали многочисленные экспертизы. Впоследствии сам признался в содеянном. Фото: скриншот с видео 7 канала

62-летнего Николая со Счастливого в Херсонской области, который был единственным подозреваемым по делу об изнасиловании и убийстве односельчанки 7-летней Марии Борисовой, похоронили родственники. Где именно - не разглашается.

Дело об убийстве девочки пока не закрыто. Об этом Gazeta.ua рассказал Виталий Байдаров с отдела коммуникации областной полиции.

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"Тело подозреваемого было больше недели в морге. Стоял вопрос, что хоронить его будут за государственный счет. Но позже вышли на контакт его дальние родственники. Они занимались похоронами. Следствие по делу об изнасиловании и убийстве девочки, а также самоубийстве самого подозреваемого, продолжается. Досудебное расследование не закрыто", - рассказал Байдаров.

Был ли подозреваемый вменяемым - устанавливают эксперты. Результаты судебно-психиатрической экспертизы будут обнародованы позже.

11 мая проходит два месяца, как в Счастливом Алешковского района Херсонской области нашли тело пропавшей 7-летней Марии Борисовой. Ее изнасиловали и задушили. Тело запихнули в мешок и выбросили в недостроенном сарае недалеко от дома. Николай был единственным подозреваемым. Его причастность к преступлению доказывали многочисленные экспертизы. Впоследствии сам признался в содеянном. В изоляторе сидел от 14 марта. Ему грозило пожизненное заключение. В камере вел себя спокойно - не нарушал режима, от еды не отказывался, с сокамерником не конфликтовал. Якобы дождался, когда тот уснет. Порвал постельное белье, сделал из него веревку, привязал к оконной решетке и покончил с собой.

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Дата
11
мая

Первоклассницу нашли убитой в недострое

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