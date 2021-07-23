Издевались постоянно: что рассказал освобожденный с привязи 7-летний мальчик

Фото: facebook.com/lvivpolice

С 7-летнего мальчика из Кривого Рога, которого приковали к батарее, постоянно издевались родители.

Даже полицейские Дмитрий Денисов и Олег Колбаса, которые приехали на вызов, ужаснулись от увиденного и услышанного, рассказал первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"Мать с отчимом привязали меня, закрыли в доме и ушли из дома", - плача сообщил полицейским мальчик.

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Инспекторы прибыли на улицу Отечества, а зайдя во двор, услышали детский плач. В окне увидели ужасную картину: мальчик сидел на кровати, прикованный цепью к батарее.

"Инспекторы уже были готовы силой зайти в помещение, однако из соседнего двора к ним вышла бабушка ребенка и помогла зайти в помещение. Мальчика сразу освободили. Он рассказал, что постоянно страдает от домашнего насилия, его бьют и унижают, поэтому жить дома она не хочет. Родители мальчика, которым позвонили патрульные, объяснили, что ребенок постоянно убегает из дома, поэтому они решили пристегнуть его и пошли на работу", - рассказал Билошицкий.

Жизни или здоровью мальчика ничего не угрожает. Его дальнейшую судьбу решат соответствующие службы.

В Кривом Роге 7-летнего мальчика избил и посадил на цепь сожитель матери. Сегодня, 23 июля, мальчик сам сумел вызвать полицию. Полицейские освободили ребенка и отвезли в больницу. Дело расследуют как незаконное лишение свободы. 30-летнего мужчину задержали. Ему грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы.