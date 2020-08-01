Издевались и снимали видео: 12-летнюю школьницу избила компания ребят (18+)

В Виноградове на Закарпатье 4 подростков избили 12-летнюю девушку. Фото: скрыншот с видео

В Виноградове на Закарпатье 4 подростков избили 12-летнюю девушку.

Мама потерпевшей с заявлением обратилась в полицию, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Пострадавшую направили на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Именно экспертам предстоит установить степень тяжести причиненных 12-летней телесных повреждений. Личности обидчиков уже установлены. Это двое 14-летних девушек и двое 15-летних ребят. Их в присутствии родителей опрашивают полицейские", - сказано в сообщении.

Дознаватели выясняют все обстоятельства инцидента и устанавливают причины такого поступка подростков. С детьми и родителями также будут работать ювенальные полицейские. До делу продолжается досудебное расследование.

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В свою очередь общественный правозащитник Виталий Грегор показал видео издевательств над девушкой. И отмечает, что кроме правовой квалификации дерзких, жестоких и, очевидно, незаконных действий непосредственных нападавших подростков, оценку правоохранители должны должны дать и родителям, которые не обеспечили надлежащего воспитания, а также лицам, которые осуществляли видеосъемку и фактически были соучастниками преступления против 12-летней девочки.

По его убеждению, "на виду все признаки хулиганских действий и однозначно это "не легкие телесные", плюс давление на потерпевшего/свидетелей".

На столичной Борщаговке старшие девушки жестоко избили 9-классницу Анастасия. Видео попало в сеть. На кадрах видно, что все начинается с пощечину и обвинений в распространении слухов. Далее двое девушку таскают за волосы, бьют и унижают. Еще одна снимает на телефон.