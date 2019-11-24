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воскресенье, 24 ноября 2019 09:43

Избивали и пытали паяльной лампой: похитители издевались над мужчиной

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Избивали и пытали паяльной лампой: похитители издевались над мужчиной
В городе Переяслав Киевской области трое мужчин похитили и пытали местного 38-летнего жителя. Фото - p-p.com.ua

В городе Переяслав Киевской области трое мужчин сначала похитили, а после пытали местного 38-летнего жителя.

Один из подозреваемых задержан, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Мужчина был в гараже, когда внутрь вошли трое неизвестных в камуфляже и балаклавах. Распылили в глаза пострадавшему газ с баллончика. После этого они бросили мужчину в багажник собственного автомобиля и вывезли потерпевшего в поле за городом, где его избивали и пытали паяльной лампой", - сказано в сообщении.

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Пострадавший в больнице с многочисленными ушибами, переломом челюсти и ожогами ног.

В нападении подозревают 43-летнего местного жителя, его задержали. Личности еще двух нападавших и мотивы устанавливаются.

В Днепре полиция задержали 5 членов группировки, которые под пытками требовали у мужчины 4 млн грн. Его похитили в районе ул. Батумской. На протяжении суток его держали в подвале, при этом жестоко пытали и угрожали убийством.

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