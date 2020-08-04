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вторник, 04 августа 2020 14:23

Избитую на турецком пляже украинскую топ-модель обвинили во лжи: новые подробности скандала
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Известная украинская топ-модель Дарья Кирилюк говорит, что ее во время отдыха в Турции избила охрана отеля. Администрация заведения все отрицает
Фото: instagram.com/dariakyryliuk
Дарья Кирилюк начала модельную карьеру в 18 лет. Работала в США, Италии, Франции, Германии. Основала бренд по производству экологических товаров
Дарья Кирилюк начала модельную карьеру в 18 лет. Работала в США, Италии, Франции, Германии. Основала бренд по производству экологических товаров
Дарья Кирилюк начала модельную карьеру в 18 лет. Работала в США, Италии, Франции, Германии. Основала бренд по производству экологических товаров
Дарья Кирилюк начала модельную карьеру в 18 лет. Работала в США, Италии, Франции, Германии. Основала бренд по производству экологических товаров

В Турции разгорелся скандал после того, как украинская модель Дарья Кирилюк заявила в полицию об избиении на пляже Момо в Чешме.

Кирилюк рассказала, что охранники избили ее и еще трех девушек без всякой причины. А администрация клуба пытается скрыть преступление и выставить все так, будто ее избил ее же парень.

"Сначала они избили меня и моего парня. А потом говорят, что мой парень бьет меня", - написала модель в соцсети и добавила, что имена тех, кто избил ее, - Мирач и Дада.

Турецкие СМИ пишут о свидетеле, утверждающем, что живет напротив дома, арендованного Кирилюк и ее парнем. И слышал крики из дома около 22:00 в ночь на 31 июля.

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"Три человека спорили. Они были, вероятно, пьяны. Они ругались на английском. Я видел избитую молодую женщину. Она вышла из дома и спряталась. Я позвонил в полицию", - рассказал он.

Драку между Кирилюк и ее парнем якобы сняли камеры наблюдения. Сотрудники службы безопасности не били Кирилюк, как она это утверждает, такое заявление сделала администрация пляжа в социальных сетях. А владелец пляжа в Чешме Бурак Бешер сказал, что инцидент произошел за пределами заведения и не имеет отношения к его сотрудникам.

"Инцидент огорчил нас. Мы не врем, есть свидетели, и мы будем действовать всеми законными методами", - заявил он.

Вроде как пьяная компания Дарьи сама спровоцировала конфликт, бросаясь льдом. На почве этого у модели и ее друзей завязалась драка с другими посетителями, а охранники пляжа были вынуждены разнимать дебоширов.

Конфликт произошел на курорте Чешме в пятницу, 31 июля. Дарья Кирилюк заявила в полицию о том, ее вместе с компанией друзей избили охранники клуба на пляже Момо. На ЧП отреагировал министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой. Он осудил нападение в туристическом районе, особенно в отношении женщины.

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Дата
04
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