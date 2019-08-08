Избитого 2-летнего мальчика бросили посреди улицы в коляске

В Житомире посреди улицы в коляске нашли мальчика. На вид ему не больше 2-х лет. Фото - Викка

В Житомире посреди улицы в коляске нашли мальчика. Его бросили на улице Победы 7 августа около 21:20.

На вид ему не больше 2-х лет. На лице и голове ребенка были - синяки и гематомы. Поэтому найду доставили в больницу. Родителей ребенка и обстоятельства его пребывания на улице устанавливают, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Ребенок спал, а рядом никого из взрослых не было. Кроме того, на лице на и голове мальчика были ушибы и гематомы. Патрульные вызвали "скорую" для мальчика и, опрашивая местных жителей, выяснили, что он якобы проживает неподалеку вместе с матерью. Однако в доме свет не горел и на стук полицейских двери никто не открыл", - сказано в сообщении.

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Сейчас мальчик находится в Житомирской областной детской больнице. По указанному адресу правоохранители сегодня обнаружили еще двух детей, 12-летнюю девочку и 8-летнего мальчика, которые находились в доме под наблюдением пожилой бабушки. По словам женщины, их родители уехали несколько дней назад и когда вернутся, она не знает.

Полицейские вместе с социальными службами изъяли детей до выяснения всех обстоятельств.

В Запорожье на улице Квитучей патрульные нашли избитого малыша, который гулял один. На вид ему около 2-х лет. Мальчик не умеет разговаривать, поэтому установить место нахождения его родных патрульным не удалось.