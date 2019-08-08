Избитого 2-летнего мальчика бросили посреди улицы в коляске

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 1134
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Просмотров: 2421
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 1944
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 4176
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 13257
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15309
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 765
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2889
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3429
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2916
Фото
Все фото
3
8
6
3
4
Легковушка влетела под автобус: много травмированных
Легковушка влетела под автобус: много травмированных
В Киеве легковушка загорелась из-за столкновения с внедорожником: появились фото и видео
В Киеве легковушка загорелась из-за столкновения с внедорожником: появились фото и видео
Под Киевом вспыхнул масштабный пожар на птицефабрике
Под Киевом вспыхнул масштабный пожар на птицефабрике
Военных задержали на продаже арсенала оружия
Военных задержали на продаже арсенала оружия
На голову надели мешок: в колодце утопили женщину
На голову надели мешок: в колодце утопили женщину
Видео
Все видео
Мужчина ограбил онкобольную девочку
Мужчина ограбил онкобольную девочку
Из-за ДТП с Зайцевой обратились к Зеленскому - адвокат
Из-за ДТП с Зайцевой обратились к Зеленскому - адвокат
В России автобус снес остановку с людьми: есть погибшие
В России автобус снес остановку с людьми: есть погибшие
Сделал замечание за справление нужды - получил пулю в голову
Сделал замечание за справление нужды - получил пулю в голову
Небо в черном дыму: на ТЭС произошла авария с выбросами
Небо в черном дыму: на ТЭС произошла авария с выбросами
Интервью
1/5
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Просмотров: 3377
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3735
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 765
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7506
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
05 августа 2019
Просмотров: 1314
Без душі
Я давав йому гроші не за зміст, а за форму. У дизелі Черкаси — Христинівка конкурентів у Бороди практично немає. Був один зі Шполи — ...
четверг, 08 августа 2019 12:25

Избитого 2-летнего мальчика бросили посреди улицы в коляске

  Комментировать
Избитого 2-летнего мальчика бросили посреди улицы в коляске
В Житомире посреди улицы в коляске нашли мальчика. На вид ему не больше 2-х лет. Фото - Викка

В Житомире посреди улицы в коляске нашли мальчика. Его бросили на улице Победы 7 августа около 21:20.

На вид ему не больше 2-х лет. На лице и голове ребенка были - синяки и гематомы. Поэтому найду доставили в больницу. Родителей ребенка и обстоятельства его пребывания на улице устанавливают, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Ребенок спал, а рядом никого из взрослых не было. Кроме того, на лице на и голове мальчика были ушибы и гематомы. Патрульные вызвали "скорую" для мальчика и, опрашивая местных жителей, выяснили, что он якобы проживает неподалеку вместе с матерью. Однако в доме свет не горел и на стук полицейских двери никто не открыл", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ищут родителей маленького найденыша

Сейчас мальчик находится в Житомирской областной детской больнице. По указанному адресу правоохранители сегодня обнаружили еще двух детей, 12-летнюю девочку и 8-летнего мальчика, которые находились в доме под наблюдением пожилой бабушки. По словам женщины, их родители уехали несколько дней назад и когда вернутся, она не знает.

Полицейские вместе с социальными службами изъяли детей до выяснения всех обстоятельств.

В Запорожье на улице Квитучей патрульные нашли избитого малыша, который гулял один. На вид ему около 2-х лет. Мальчик не умеет разговаривать, поэтому установить место нахождения его родных патрульным не удалось.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Избитого 2-летнего мальчика бросили посреди улицы в коляске». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
августа

Умер украинец, которого признавали самым сильным в мире

Кукуруза выше БТРа: как начались первые бои за Иловайск

Польша вернула часть территорий украинцам

За колоски расстреливали на поле

Самое читаемое
Как выглядела древняя украинская столица во время Первой мировой - фото
Как выглядела древняя украинская столица во время Первой мировой - фото
11
 Просмотров: 43107
Шарлиз Терон - 44 года: самые &quot;горячие&quot; обнаженные снимки знаменитости
Шарлиз Терон - 44 года: самые "горячие" обнаженные снимки знаменитости
10
 Просмотров: 36999
&quot;Почти голая с 3 мужчинами&quot; - 49-летняя Хайди Клум не постеснялась показать грудь на всю сеть
"Почти голая с 3 мужчинами" - 49-летняя Хайди Клум не постеснялась показать грудь на всю сеть
10
 1 Просмотров: 29746
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому 6 Просмотров: 23302
Разумков дал установку депутатам, на каком языке говорить в Раде
Разумков дал установку депутатам, на каком языке говорить в Раде 7 Просмотров: 16347
Происшествия
Депутат погиб в аварии
Депутат погиб в аварии Просмотров: 36
Опять горит: в России прогремел взрыв в воинской части
Опять горит: в России прогремел взрыв в воинской части Просмотров: 63
Пять часов кричала и плакала: полуторагодовалую дочь мать закрыла в квартире
Пять часов кричала и плакала: полуторагодовалую дочь мать закрыла в квартире Просмотров: 207
Мужчина ограбил онкобольную девочку
Мужчина ограбил онкобольную девочку
 Просмотров: 324
Легковушка влетела под автобус: много травмированных
Легковушка влетела под автобус: много травмированных
3
 Просмотров: 675
Больше всего комментируют
9
Зеленский срочно позвонил Путину
7
Разумков дал установку депутатам, на каком языке говорить в Раде
6
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому
4
Зеленский не может адекватно реагировать, потому рулят другие - нардеп
4
В 5 лет Украина изменится кардинально - Зеленский
Голосов: 785
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua