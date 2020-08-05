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среда, 05 августа 2020 12:53

Избитая в поезде женщина рассказала о состоянии 6-летнего сына

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Избитая в поезде женщина рассказала о состоянии 6-летнего сына
В поезде Мариуполь - Киев 28-летнюю Анастасию Луговую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына. Фото: facebook.com/anastaisha.lygova

Киевлянка Анастасия Луговая, которую избили и пытались изнасиловать в поезде Мариуполь - Киев, рассказала о состоянии сына 6-летнего Захара.

Мальчик, который находился с матерью в купе во время происшествия, получил большую психологическую травму и боится оставаться один.

"Захарчик ходит к психологу. У него большая психологическая травма. Он боится оставаться один. Говорит, что страшилки по телевизору не страшны, а страшны ему дяди. Меня пока тоже боится. Я звоню ему, но без видео. Детки воспринимают все визуально, и он не может привыкнуть, что его мама выглядит так", - написала Анастасия в Facebook.

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Пострадавшая отметила, что сын повзрослел за несколько дней. Женщина пытается уберечь его от общественного внимания, не позволяет ребенку смотреть новости.

"Нужно работать над тем, чтобы он себя не обвинял. Говорит: это я виноват, что не спас тебя, не проснулся раньше. Мы с ним разговариваем. И Вова, и бабушки с дедушками, и сестра моя. Рассуждения и размышления на эту тему могут длиться долго. Он задает вопрос, пытается понять. Но до сих пор ему не понятно, почему дядя бил маму и был голый", - поделилась женщина.

В поезде Мариуполь - Киев в пятницу, 31 июля, неизвестный мужчина, одетый только в трусы, пробрался в купе, где была женщина со спящим сыном, и заблокировал двери. Он избил женщину, а затем пытался ее изнасиловать. После того, как поезд прибыл в Киев, обидчика задержали правоохранители. Злоумышленником оказался 45-летний Виталий Рудзько. Он уроженец Запорожья. Его судили трижды: в 1996 году - за угон автомобиля, в 1999 году - за хулиганство, а в 2008 - за кражу. Соломенский районный суд Киева отправил его на 2 месяца за решетку без права на залог.

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