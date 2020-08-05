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среда, 05 августа 2020 07:46

Избитая на турецком пляже украинская топ-модель опровергла обвинения

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Избитая на турецком пляже украинская топ-модель опровергла обвинения
Известная украинская топмодель Дарья Кирилюк говорит, что ее во время отдыха в Турции избила охрана отеля. Администрация заведения все отрицает. Фото: instagram.com/dariakyryliuk

Турецкие полицейские открыли дело по факту избиения украинского топмодели Дарьи Кирилюк и его друзей.

Все произошло на парковке клуба, когда компания уже собиралась ехать, рассказывает Дарья. Причину конфликта назвать не может. Говорит, все произошло мгновенно. Охрана клуба била не только ребят - досталось ей и подружкам, хотя в ссору те не лезли.

"Наш друг разговаривал с охранником, тот его ударил. Через несколько секунд прибежали еще 10 охранников и начали нашего друга бить. Я быстро села в авто, рядом две подружки. А потом охранник сел на переднее сиденье и еще раз меня ударил", - говорит Кирилюк, передает ТСН.

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После инцидента компания обратилась к медикам и дала показания полиции. Однако в клубе все отрицают. Говорят, имеют видео, где девушку дома избил ее парень. Но Дарья уверяет, что никакого избиения не было. Сейчас делом занимается адвокат. Сама девушка признается, что после инцидента хуже о Турции думать не стала, а от заведения просто хочет извинений.

Полицейские допрашивают охранников, на которых жалуется Дарья. А также берут показания в других пострадавших, сообщили в консульстве Украины в Стамбуле.

Конфликт произошел на курорте Чешме в пятницу, 31 июля. Украинская топ-модель Дарья Кирилюк заявила, что ее и друзей в Турции избила охрана одного из пляжных клубов. Девушка также добавила, что они обратились в полицию, однако охрана заведения все отрицает. Дарью обвинили во лжи. Также по ее словам, администрация пляжного клуба отказывается предоставлять полиции записи с камер наблюдения.

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