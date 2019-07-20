В Николаеве напали на кандидата в нардепы. Фото: Укринформ

В Николаеве избили кандидата в народные депутаты.

Нападение произошло, когда потерпевший ночью возвращался домой. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.

"Сообщение о происшествии поступило в полицию Ингульского районе 20 июля ночью, около 2:40. Заявитель, кандидат в народные депутаты, сообщил, что возвращался домой, когда на него напали двое неизвестных. Злоумышленники ударили потерпевшего по голове и скрылись", - говорится в сообщении.

Нападавшие не предъявляли никаких угроз или требований, и убежали сразу после избиения политика.

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По данному факту правоохранители открыли уголовное производство.

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