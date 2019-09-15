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воскресенье, 15 сентября 2019 15:11

Избили и убежали - напали на участника Марша равенства

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Избили и убежали - напали на участника Марша равенства
В Харькове проходит Марш равенства. Фото: NewsRoom

В ходе Марша равенства в Харькове произошли столкновения.

Десяток сторонников традиционных ценностей напали на кого-то возле центрального входа в областную администрацию. Начали наносить удары ногами. Среди нападавших были люди в униформе организации "Фрайкор", сообщает Newsroom.

Через 10 секунд нападавшие разбежались. Организаторы "ХаркивПрайда" сообщили, что пока не располагают информацией о пострадавших.

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Сейчас колонна участников марша готовятся отправиться по Сумской в ​​сторону площади Конституции. Людей защищают полицейские. Националисты попытались забросать участников марша яйцами, однако они не долетели.

В Харькове 15 сентября пройдет ЛГБТ-прайд. 2,5 тыс. сотрудников Национальной полиции будут охранять 1,5 тыс. участников "Харьков прайда".

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Дата
15
сентября

Немецкие солдаты панически боялись танков

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