Избили и оставили траурные венки: "покупатели" фермерского хозяйства требовали $700 тыс.

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В центре Харькова во время спецоперации задержали 5-х участников банды, которые требовали $700 тыс. у бизнесмена, возглавляющий крупную аграрную компанию.

Под предлогом переговоров о продаже фермерского хозяйства, фигуранты встречались с потерпевшим в конце марта этого года. Тогда же впервые выдвинули свои требования с угрозами бизнесмену и членам его семьи, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

"Через несколько дней для подтверждения своих преступных намерений злоумышленники повредили автомобиль потерпевшего и оставили на его капоте траурные венки", - сказано в сообщении.

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Во время встречи злоумышленники избили мужчину, рассказал начальник ГУНП в Харьковской области Андрей Рубель.

"Потерпевший был вынужден обратиться за помощью в правоохранительные органы. Две недели назад работники полиции задокументировали первую встречу фермера с вымогателями, во время которой мужчина передал злоумышленникам первый транш в размере 100 тысяч долларов", - говорит Рубель.

14 апреля злоумышленников взяли при получении 600 тыс. Следователи открыли уголовное производство по факту вымогательства.

В Одессе освободили из плена 55-летнего гражданина Греции и его 27-летнего племянника. Их похитили в феврале этого года, чтобы завладеть их имуществом. Злоумышленники требовали деньги и передачу в собственность недвижимости. После пыток, угроз убийством и психологического давления на потерпевших подозреваемые завладели € 600 тыс. и 6 квартирами в элитных районах Одессы.