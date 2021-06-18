Избиение ученика с аутизмом: за школу возьмутся правоохранители

В Киеве учительница избила ученика с инвалидностью. Фото: скриншот с видео

Школу №58 в Киеве, где учитель избил ребенка с аутизмом, проверит Департамент образования и науки КГГА.

К проверке привлекут правоохранителей, сообщила пресс-служба ведомства.

"Проверка будет осуществлена максимально тщательно с привлечением правоохранительных органов и службы по делам детей. По окончании проверки в рамках действующего законодательства будут приняты соответствующие управленческие решения в отношении участников этого конфликта", - говорится в сообщение.

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Инцидент произошел в инклюзивном классе, где учится двое детей с инвалидностью. Учительница грубо толкала и неоднократно била мальчика с аутизмом. Все происходило на глазах в учеников. Такое в учебном заведении якобы происходит не впервые. Все стало известно, когда ассистент учителя прислал видео матери ребенка.