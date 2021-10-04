Избиение полицейских: арестовали еще одного подозреваемого

В Деснянском райсуде Чернигова на два месяца арестовали 32-летнего Владимира Вареника.
Он украл сумку полицейского Владимира Савона, когда тот лежал без сознания после избиения, сообщает в Facebook издание Новости Черниговщины.
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"В избиении он не участвовал и на вид как бомж", - сказано в сообщении.
Известно, что в 2016 году Вареника уже судили за кражу трех мешков зерна.
Полицейских Владимира Савона и Артура Ерохина избили подростки в супермаркете АТБ в Чернигове ночью 2 октября. Оба были в отпуске, одетые в гражданское.
Ерохин скончался на месте, Савона забрали в реанимацию. Выяснилось, его после избиения еще и ограбили.
Подозреваемых задержали. К избиению причастны четверо друзей 16, 17 и 18 лет. Мобильный у полицейского украл 32-летний местный житель.
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