Избиение полицейских: арестовали еще одного подозреваемого

Владимира Вареника из Чернигова арестовали за ограбление избитого полицейского. Фото: facebook.com/newch.news

В Деснянском райсуде Чернигова на два месяца арестовали 32-летнего Владимира Вареника.

Он украл сумку полицейского Владимира Савона, когда тот лежал без сознания после избиения, сообщает в Facebook издание Новости Черниговщины.

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"В избиении он не участвовал и на вид как бомж", - сказано в сообщении.

Известно, что в 2016 году Вареника уже судили за кражу трех мешков зерна.

Полицейских Владимира Савона и Артура Ерохина избили подростки в супермаркете АТБ в Чернигове ночью 2 октября. Оба были в отпуске, одетые в гражданское. Ерохин скончался на месте, Савона забрали в реанимацию. Выяснилось, его после избиения еще и ограбили. Подозреваемых задержали. К избиению причастны четверо друзей 16, 17 и 18 лет. Мобильный у полицейского украл 32-летний местный житель.